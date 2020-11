Sei gare del Perugia calcio live e integrali su Umbria Tv

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Torna la diretta esclusiva di Umbria Tv che in questa stagione propone 6 gare del Perugia live e integrali su canale 10. Dopo il derby di sabato scorso contro il Gubbio, domenica 29 novembre è in programma a Bolzano la gara Sudtirol-Perugia: dalle ore 14 si apre il lungo pre-partita con la trasmissione "Il Calcio in Piazzetta", condotto da Giancarlo Pacini con ospiti in studio tra gli altri, l'ex portiere Andrea Mazzantini. Dalle ore 15 la telecronaca integrale di Marco Taccucci da Bolzano, e al termine un ampio post gara con le interviste in esclusiva dalla sala stampa con mister Caserta e alcuni dei protagonisti del match.

Grande successo ha riscosso la prima diretta proposta da Umbria Tv con il derby al Curi contro il Gubbio, con oltre 55 mila telespettatori e contatti superiori ai 33 mila ascolti al minuto. (ANSA).