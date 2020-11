Covid: in Umbria scende ancora numero attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Sono 348 i nuovi contagi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.262 tamponi analizzati, con un indice di positività pari a 8,16.

I guariti sono anche oggi molto più numerosi dei nuovi positivi, 739, e continua così a scendere il numero degli attualmente positivi, da 9.050 di ieri a 8.653 di oggi, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 28 novembre.

Sei i decessi (389 in tutto dall'inizio della pandemia), mentre resta fermo a 416 il numero dei ricoverati. Di questi, 64 sono in terapia intensiva, due in più di ieri. (ANSA).