Esponenti Lega incontrano i lavoratori della Novelli

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Il consigliere regionale Daniele Nicchi e il senatore Valeria Alessandrini della Lega, hanno incontrato una delegazione dei dipendenti della Novelli di Sambucetole di Amelia, mentre il senatore Stefano Lucidi ha partecipato al presidio davanti ai cancelli dello stabilimento di Spoleto. I lavoratori hanno illustrato agli esponenti della Lega la situazione di difficoltà che stanno vivendo in virtù della scandenza dei loro contratti di lavoro prevista per la fine dell'anno. "Condivido le preoccupazioni espresse dagli operai - ha detto Nicchi - porterò la questione a livello Regionale e riferirò la situazione agli assessori regionali competenti", mentre i senatori Alessandrini e Lucidi hanno spiegato che porteranno la vertenza all'attenzione del Governo.

"Il marchio Ovito è tra i più importanti per l'Umbria a livello Nazionale e l'azienda è molto apprezzata per il prodotto certificato - hanno concluso gli esponenti leghisti - è' un valore per il nostro territorio e soprattutto per i lavoratori e le rispettive famiglie. I lavoratori chiedono tutti un bando di vendita, fondamentale per la continuità di questa azienda, un imprenditore che investa sulla struttura e sull'acquisizione dei pulcini e soprattutto salvare i dipendenti". (ANSA).