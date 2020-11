Accesa la grande cometa davanti al duomo di Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 27 NOV - Accesa ad Orvieto la stella cometa gigante di 17 metri realizzata in piazza Duomo, davanti alla cattedrale. L'allestimento rientra tra le installazioni luminose programmate in città dal Comune, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, nell'ambito della quarta edizione dell'iniziativa 'A Natale regalati Orvieto'. "Vivere ad Orvieto - commenta dopo l'accensione la sindaca, Roberta Tardani - è un dono straordinario, la nostra città è un regalo da 'scartare' tutto l'anno. Speriamo che questa luce sia di buon auspicio per un Natale di speranza". Tra gli altri allestimenti in programma, la cui accensione è prevista l'8 dicembre, il grande albero di luce in piazza del Popolo e l'illuminazione artistica dei principali palazzi del centro storico. (ANSA).