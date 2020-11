Scarpette rosse in ceramica contro violenza sulle donne

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 25 NOV - Scarpette rosse in ceramica in mostra a Deruta per celebrare la Giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Abbiamo voluto riproporre le bellissime opere - ha detto il sindaco Michele Toniaccini - degli artisti ceramisti derutesi in questo che è un anno particolare dove la pandemia ha portato ad un'accelerazione della violenza sulle donne durante il primo lock down. Il rosso di queste istallazioni e le candele accese sono in ricordo delle donne che hanno perso la vita".

Aderendo alla proposta della Commissione pari opportunità dell'Umbria, e in onore del patrono cittadino, l'assessorato alle pari opportunità del comune di Deruta ha deciso di illuminare di rosso il monumento di Santa Caterina D'Alessandria in ceramica (patrona dei ceramisti di Deruta) all'ingresso del centro storico. (ANSA).