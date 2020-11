Museo Castellina Norcia si illumina di rosso

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 NOV - Il museo della Castellina illuminato di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre. "Vogliamo lanciare un messaggio forte dalla nostra piazza principale, cuore della città, illuminando la facciata di uno dei nostri monumenti simbolo", ha detto l' assessore ai Servizi sociali e cultura, Giuseppina Perla.

"Ogni anno questo giorno è occasione per ricordare come le donne siano oggetto di forme di discriminazione, di soprusi, di violenze - ha aggiunto Perla - ed in particolare quest'anno il lockdown ha aggravato in alcuni casi il problema. La cultura dell' uguaglianza, il contrasto alla violenza in ogni sua forma e il rispetto delle persone deve essere alla base del vivere civile quotidiano. Per rafforzare ulteriormente questo concetto quest'anno aderiremo anche alla campagna dell' Onu 'Orange the world', cambia la cromatura del colore ma non il concetto.

Saremo sempre pronti a portare avanti questa campagna di sensibilizzazione per dire basta alla violenza sulle donne - ha concluso Perla - e ad ogni forma di discriminazione". (ANSA).