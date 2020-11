Giunta Norcia approva proposta nuovo Polo scolastico

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 NOV - La Giunta comunale di Norcia ha approvato la proposta per la realizzazione del nuovo Polo scolastico e la presa d'atto del documento preliminare alla progettazione, redatto dalla Provincia di Perugia, con il supporto del gruppo di lavoro cui hanno partecipato anche Regione Umbria e Comune.

"E' stato centrato un altro obiettivo che ci consente di rendere concreto un importantissimo progetto su cui abbiamo puntato sin dall'inizio dell' emergenza sisma.", ha detto il sindaco Nicola Alemanno. "Anche in questo anno particolarmente complesso - ha aggiunto - abbiamo lavorato costantemente e continuato a gettare le basi per la ricostruzione della città, insieme a tutti gli Enti preposti e sovraordinati. Dotare la città di un nuovo polo scolastico sicuro, funzionale e all'avanguardia, consente alle famiglie di guardare con fiducia al futuro".

L' Anac intanto ha già dato il via libera all'esecuzione per la progettazione del bando che avverrà nei prossimi giorni.

Novità arrivano anche dalla Regione per l'ospedale, per il quale martedì 1 dicembre scadranno i termini previsti per la presentazione delle offerte per l'affidamento del servizio di redazione dello studio di fattibilità e progettazione definitiva per la sua ristrutturazione e rifunzionalizzazione. Anche in questo caso era pervenuto nei giorni scorsi il parere favorevole di Anac. (ANSA).