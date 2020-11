Dedicato a rifiuti elettronici nuovo progetto Gesenu

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - Ci sono i rifiuti elettrici ed elettronici al centro del nuovo progetto didattico e di educazione ambientale ideato e promosso da Gesenu e dai Comuni di Perugia, Bastia Umbra, Bettona, Gubbio, Lisciano Niccone, Todi, Torgiano, Umbertide. E' stato presentato durante un incontro online alla presenza di Wladimiro De Nunzio presidente di Gesenu, Giuseppe Rinaldi, consigliere delegato Ancitel E&A.

Con loro Francesco Cenciarini assessore del Comune di Umbertide, Eridano Liberti, sindaco di Torgiano, Paola Lungarotti, di Bastia Umbra, Elena Baglioni, assessore del Comune di Todi, Rosita Tomassetti, assessore a Bettona, e delle insegnanti delle scuole del territorio. Hanno mandato i loro saluti Alessia Tasso, vice sindaco di Gubbio, e Otello Numerini, assessore del Comune di Perugia.

Il progetto, che quest'anno porrà l'accento sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), rappresenta - è stato detto - un'altra "originale esperienza" che impreziosisce il ventaglio dell'offerta formativa di Gesenu, "sempre in grado di coinvolgere migliaia di ragazzi sui temi della riduzione, riutilizzo, raccolta e riciclo dei rifiuti a scuola e a casa". Obiettivo dell'iniziativa, promossa in collaborazione ad Ancitel Energia e Ambiente, sarà di sensibilizzare le nuove generazioni all'importanza di una corretta raccolta e della possibilità dei componenti di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso il laboratorio interattivo "Raee lab".

"Da anni, Ancitel E&A è al fianco di Gesenu - ha ricordato Rinaldi - per portare avanti iniziative che vedono protagonisti i più giovani, speranza per il futuro. Anche quest'anno siamo orgogliosi di partecipare ad un progetto che ha come finalità quella di sensibilizzare e educare, facendo conoscere più da vicino i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche".

