ANSA-IL-PUNTO/COVID: Umbria, sotto 10 mila attuali positivi

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - Continuano a mostrare segni di miglioramento in Umbria i principali indicatori della pandemia di Covid. Sono infatti tornati sotto quota dieci mila gli attualmente positivi, ora 9.937, 260 in meno di ieri e in calo per il terzo giorno consecutivo. Emerge dai dati della Regione che confermano anche il trend in diminuzione dei ricoverati in ospedale, ora 432, dieci meno di 24 ore fa, 70 dei quali (erano 72 in terapia intensiva). Nell'ultimo giorno sono stati registrati altri 386 nuovi positivi, 22.478, e 638 guariti, 12.186, ma anche otto nuovi morti, 355. I tamponi analizzati nell'ultimo giorno sono stati 4.331, 399.810, con un tasso di positività dell'8,9 per cento.

L'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, nel ricevere una delegazione dell'associazione Punto rosa, guidata dalla presidente Silvana Pacchiarotti, in rappresentanza delle donne umbre operate di tumore al seno, ha intanto ricordato le misure che, nella gestione dell'emergenza, sono state prese per la prosecuzione delle attività chirurgiche e delle terapie per le donne affette da questa patologia e per i malati oncologici. "La nostra attenzione - ha sottolineato - è sempre stata massima, così come massimo l'impegno per garantire il diritto alla salute di tutti. Abbiamo pertanto previsto la possibilità di eseguire interventi chirurgici in strutture sanitarie private, che hanno messo a disposizione dei medici ospedalieri sale operatorie 'free Covid', nella fase dell'emergenza".

A Città di Castello, invece, per le esigenze legate alla pandemia le classi della scuola primaria di Rignaldello da qualche giorno stanno facendo lezione nella Pinacoteca che tra le altre opere preziose custodisce lo Stendardo processionale di Raffaello. (ANSA).