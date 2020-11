Novità per ricostruzione privata post sisma

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - Novità in Umbria nel percorso di accelerazione della ricostruzione privata post-sisma 2016. È stata infatti avviata stabilmente l'attività di istruttoria delle pratiche da parte dei comuni di Cascia, Norcia e Spoleto che hanno sottoscritto la convenzione con l'Ufficio speciale ricostruzione per gestire in proprio gli interventi privati.

"Nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid e al cambio della normativa - spiega il coordinatore dell'Usr Umbria, Stefano Nodessi Proietti - il lavoro di squadra tra Usr, Regione e i tre comuni comincia a dare i suoi frutti consentendo così di velocizzare i tempi della ricostruzione e riallacciare il rapporto di fiducia con i cittadini".

Ad oggi sono 116 le pratiche pervenute presso gli uffici comunali: 79 a Spoleto, 18 a Cascia e 19 a Norcia che ha attivato questo servizio a partire dal 19 novembre scorso. In particolare, i tre comuni si occupano degli immobili inagibili classificate dalle schede aedes con esito B, C (danni lievi) oppure E (danni pesanti, limitatamente al livello operativo L4).

"Il numero delle pratiche sta crescendo a ritmo sostenuto - spiega Gianluca Fagotti, responsabile della sezione erogazione contributi privati dell'Usr - grazie all'accelerazione introdotta con la procedura semplificata prevista dall'ordinanza 100 della struttura commissariale e in vista del termine perentorio del 30 novembre prossimo fissato per le istanze di contributo per i danni lievi".

La mancata presentazione della richiesta di contributo per i danni lievi entro il termine fissato determina - viene ricordato - non solo la perdita del diritto al contributo pubblico per la riparazione della propria abitazione ma anche, eventualmente, del diritto al Contributo di autonoma sistemazione e dell'alloggio nelle Soluzioni abitative di emergenza. (ANSA).