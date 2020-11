(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - La Camera di Commercio di Perugia a Job&orienta, la tradizionale fiera di Verona sui temi della formazione e dell'orientamento, organizzata quest'anno in forma esclusivamente virtuale dal 25 al 27 novembre.

L'evento di punta sarà la premiazione di "Storie di aalternanza", che si terrà nel pomeriggio di giovedì 26 novembre a partire dalle 15 e visibile in streaming sui social della Fiera e di Unioncamere. Saranno premiati i racconti multimediali dei progetti di alternanza ideati, elaborati e realizzati con passione dagli studenti e dai tutor, anche in questa difficile fase.

In programma inoltre webinar, focus group ed altre iniziative dedicate a studenti, insegnanti e dirigenti scolastici. (ANSA).