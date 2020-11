Alunni, importante presenza rete di imprese

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - "Per il territorio è importante la presenza di una rete di imprese che condividono gli stessi obiettivi e le stesse finalità di sviluppo economico e sociale": a dirlo è stato il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni, in occasione della parte privata dell'assemblea Generale di Confindustria Umbria. Che quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria è stata programmata esclusivamente in modalità "a distanza".

Giovedì 3 dicembre alle 16 in live streaming si terrà quindi l'assemblea pubblica dal titolo "Umbria industriale. Decidere per la crescita".

Nel corso della parte privata, riservata alle aziende associate, sono stati eletti gli otto componenti del Consiglio generale e i sei probiviri e i cinque componenti del collegio dei sindaci (tre effettivi e due supplenti).

"Solidità, autorevolezza ed efficacia - ha quindi sottolineato Alunni - sono le direttrici lungo le quali si è mossa l'azione dell'associazione. In questa fase così delicata e complessa, è stato evidenziato con ancora più forza il valore dell'industria quale leva fondamentale di crescita economica e il ruolo fondamentale degli imprenditori quale classe dirigente. In tal senso, quindi, è stata rafforzata l'attività dell'Associazione nei confronti dei territori, delle organizzazioni sociali, degli enti no profit al fine di 'aprire' l'impresa alla comunità".

