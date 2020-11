Volontario vaccino, risultati studio vasto

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - "È un'ottima notizia perché sono i risultati di uno studio molto vasto che ha utilizzato vari dosaggi ed ha individuato quello più efficace. Sono soddisfatto e ottimista". Lo afferma Antonio Metastasio, "l'anima" italiana della sperimentazione del vaccino Covid Oxford-AstraZeneca-Irbm che ha dimostrato di avere un'alta efficacia. Dato che lo psichiatra e geriatra di Terni, che partecipa al trial come volontario commenta con soddisfazione, parlando con l'ANSA.

Per Metastasio "il vaccino è sicuro, economico e maneggevole".

"Quindi - aggiunge - c'è una buona possibilità che fra qualche mese la maggior parte della popolazione sarà vaccinata e quindi in qualche maniera protetta dal coronavirus".

Né il medico umbro né gli altri volontari della sperimentazione del vaccino sanno comunque al momento se gli sia stato effettivamente somministrato o abbiano ricevuto un placebo. Essendo lo studio in 'doppio cieco' per preservarne i risultati. "I computer - spiega Metastasio - hanno i codici ma non si sanno i nomi di chi ha ricevuto effettivamente il vaccino. Anche perché - conclude - la sperimentazione non è finita". (ANSA).