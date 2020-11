Trovati cani morti, rose strangolati

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 21 NOV - Sono in corso accertamenti dei carabinieri della compagnia di Orvieto, insieme al personale del servizio di Sanità animale dell'Usl Umbria 2, dopo il ritrovamento, nel pomeriggio di ieri, di tre cani da caccia morti in località Osarella, sempre ad Orvieto. Gli animali sono stati presumibilmente strangolati.

I cani, in avanzato stato di decomposizione, sono stati rinvenuti in un terreno agricolo privato. Del fatto è stata informata la procura di Terni. (ANSA).