Scendono ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Scendono i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 436, dieci in meno di ieri, 71 dei quali in terapia intensiva (erano 76), ma i dati aggiornati della Regione registrano anche un record per le vittime, 21, 314 dall'inizio della pandemia.

I nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore sono stati 394, 20.961 dall'inizio della pandemia, e 390 i guariti, 9.274. Con gli attualmente positivi a quota 11.373, 17 meno di ieri.

Analizzati nelle ultime 24 ore 3.703 tamponi, 380.989, con un tasso di positività del 10,6% (ieri era il 10%). (ANSA).