Primo accenno d'inverno sull'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - Primo accenno di inverno sull'Umbria, con possibili nevicate lungo la dorsale appenninica fino a 800-1.000 metri di quota. Sul resto della regione maltempo con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporali. Sono le previsioni meteo per la giornata odierna del Centro funzionale della Protezione civile, che prevede anche venti forti con raffiche fino a burrasca sui settori appenninici.

Temperature in netta diminuzione, è atteso un calo medio di 5-6 gradi, con punte di una decina di gradi in meno sui settori montani.

E' previsto un miglioramento a partire da domani, quando il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso, con qualche pioggia residua al primo mattino sui rilievi orientali. I venti resteranno forti e le temperature sono date in ulteriore diminuzione. (ANSA).