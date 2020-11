Nuova sede tamponi drive trough Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 20 NOV - Nuova sede per la postazione tamponi rinofaringei in modalità drive through allestita dall'Usl Umbria 2 ad Amelia: grazie alla collaborazione e al contributo del Comune, i test vengono eseguiti in prossimità degli impianti sportivi, ex piscina comunale, in località Paticchi.

Lo spostamento - spiega una nota dell'azienda sanitaria - si è reso necessario per superare alcuni limiti in tema di viabilità presenti nella postazione precedente del parcheggio di Porta Leone e consente una più agevole canalizzazione del traffico, che renderà più scorrevole la circolazione e, di conseguenza, più rapide le operazioni di controllo sanitario alla popolazione.

Attualmente nella postazione drive through di Amelia, aperta dal lunedì al sabato con orario 9-11, si eseguono oltre 100 tamponi al giorno grazie ai sanitari del distretto di Narni e Amelia diretto dal dottor Giorgio Sensini. (ANSA).