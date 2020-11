In Umbria nasce "Terre e Musei dell'Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 20 NOV - L'arte fa rete e diversi Comuni hanno confermato la loro adesione a hanno confermato la loro adesione a "Terre e Musei dell'Umbria". Si tratta di Amelia (con il museo archeologico e pinacoteca "E.Rosa", cisterna romana e Palazzo Petrignani), Bettona (con il museo della Città di Bettona), Bevagna (con il museo civico), Cannara (con il museo Città di Cannara), Cascia (con il Circuito museale urbano Palazzo Santi e Chiesa di Sant'Antonio), Deruta Comune capofila (con il museo regionale della ceramica e Pinacoteca comunale), Marsciano (museo dinamico del laterizio e delle terrecotte), Montefalco (Complesso museale di San Francesco) e Umbertide (con il Museo di Santa Croce).

Una adesione che - è stato spiegato - non è formale, ma sostanziale. La convenzione prevede, tra le sue finalità, la salvaguardia e la valorizzazione dei musei e dei beni-istituti culturali del circuito, la valorizzazione della cultura dei territori e delle testimonianze storiche, attraverso iniziative volte a far conoscere questo patrimonio nel mondo, anche al fine di promuovere e sostenere il turismo e le attività economiche connesse. Ma, "soprattutto" - si spiega in un comunicato diffuso dalla Provincia di Perugia -, condivide una "gestione unitaria" dei musei e dei beni-istituti culturali di loro proprietà mediante un unico gestore per lo svolgimento di attività e per la fornitura di materiali e servizi di comune utilità, anche al fine di conseguire ogni possibile economia di scala. (ANSA).