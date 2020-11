Foresta umbra per studio cambiamenti clima

(ANSA) - PIEGARO (PERUGIA), 20 NOV - Un riscaldamento globale che mette in pericolo anche la vita e la salute degli alberi, tra temperatura in aumento e ciclo delle stagioni nel caos: in occasione della Giornata nazionale degli alberi, in programma domani, è stato presentato il Rapporto 'Trace tree talker' sugli effetti negativi del cambiamento climatico e come risultato di un monitoraggio di quasi 800 giorni all'interno della foresta umbra di Piegaro, di proprietà della famiglia Margaritelli.

Condotto infatti nell'ambito del progetto scientifico Trace e promosso dal gruppo Margaritelli, da Pefc Italia e dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc), questa iniziativa internazionale ha permesso di conoscere lo stato di salute delle piante attraverso un'attenta osservazione effettuata direttamente nella foresta. I dati sulla salute dell'area verde sono stati raccolti grazie ad appositi sensori installati direttamente sui tronchi, dei dispositivi capaci di trasmettere informazioni sulle quantità d'acqua assorbita dalle piante, sulla qualità e sul colore del fogliame, ma anche sulla presenza di eventuali malattie all'interno degli organismi vegetali.

Dall'ottobre del 2018 ad oggi le osservazioni, come spiegato nel Rapporto, hanno permesso di accertare "un anticipo nella ripresa vegetativa degli alberi che ha causato una germogliazione anticipata e un ritardo nella senescenza autunnale". (ANSA).