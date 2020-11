Comunità Incontro promuove screening tra cittadini

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 20 NOV - La Comunità Incontro onlus promuove una campagna di prevenzione per il Covid mettendo a disposizione di Amelia mille test rapidi diagnostici tra sierologici e temponi antigenici. Lo screening è riservato alla fascia della popolazione amerina più esposta, come artigiani, commercianti, bancari, impiegati pubblici e delle poste, i quali svolgono la loro attività a stretto contatto con il pubblico.

L'iniziativa - spiega la stessa Comunità - si svolge in collaborazione con il Comune di Amelia e il distretto sanitario locale della Usl Umbria 2. I test verranno eseguiti a partire da lunedì presso il parcheggio di Molino Silla in modalità drive-in. Il servizio sarà a cura del personale sanitario e infermieristico della Comunità Incontro. Una volta fatto il test, l'elenco delle persone che prenderanno parte allo screening, con l'esito sia positivo sia negativo, verrà trasmesso alle autorità competenti per tutti gli ulteriori accertamenti nonché per il relativo tracciamento.

"La nostra - afferma il capostruttura della Comunità, Giampaolo Nicolasi - è una realtà votata all'accoglienza e alla cura e in un momento di grande emergenza per la salute dei cittadini è doveroso assicurare alle istituzioni e alle autorità sanitarie il nostro supporto: mettendo a disposizione di un territorio che è parte integrante della nostra mission comunitaria e dei valori che ci rappresentano, risorse, professionalità e spirito di collettività". (ANSA).