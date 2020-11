Ambulatori Ast per specialisti ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 20 NOV - Intesa tra l'Azienda ospedaliera di Terni e la Cassa mutua aziendale dipendenti Acciai speciali, dove dal 23 novembre, grazie alla messa a disposizione degli ambulatori di viale Brin, i professionisti del nosocomio potranno eseguire visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale per chi soffre di patologie diverse dal Covid.

L'accordo fa seguito ad una richiesta del Santa Maria, struttura che - si spiega in un suo comunicato - in questo periodo di emergenza sanitaria non sempre può garantire tutte le attività ambulatoriali in piena sicurezza. "E' un'intesa importante - commenta Giovanni Scordo, presidente della Cassa mutua Ast - raggiunta grazie alla collaborazione e a un rapporto consolidato nel tempo".

Nessun canone per l'utilizzo dei ambulatori e della strumentazione medica sarà richiesto all'Azienda ospedaliera, che rimborserà solo il costo delle ore di presenza del personale amministrativo, infermieristico, di vigilanza, il costo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai medici ospedalieri e le spese di pulizia e sanificazione.

Le visite saranno programmate fino al perdurare dell'emergenza, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 17,30 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Vengono trasferite le attività ambulatoriali istituzionali prenotate a Cup come ecodoppler ed esami ecografici e visite specialistiche chirurgiche e di endocrinologia, diabetologia, pediatria, chirurgia vascolare, gastroenterologia, neurologia e ortopedia, per un totale di oltre 110 prestazioni settimanali, circa 450 mensili.

"In questo modo - spiega il commissario straordinario del Santa Maria, Pasquale Chiarelli - possiamo garantire lo stesso numero di prestazioni programmate e al tempo stesso un minor afflusso di persone all'interno dell'ospedale, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalle normative nazionali e regionali". (ANSA).