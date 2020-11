Cinque siti turismo Narni in bando gestione

(ANSA) - NARNI (TERNI), 19 NOV - Sono cinque i siti turistici e culturali del centro storico inseriti nel bando di gestione del sistema integrato pubblicato dal Comune di Narni. Si tratta di palazzo Eroli, sede dell'omonimo museo e della biblioteca, di palazzo dei Priori (in particolare l'info point turistico), della Rocca Albormoz, del complesso monumentale di San Domenico e del teatro Giuseppe Manini. "ll bando - spiega l'assessore comunale a Turismo e Cultura, Lorenzo Lucarelli - è la sintesi di un procedimento che ha richiesto una lunga fase di studio, analisi e confronto per costruire una visione, un programma di indirizzo, prima ancora che un atto pubblico. La pandemia ha fatto emergere un tema su cui già ci stavamo interrogando, quello della fruizione del nostro patrimonio materiale e immateriale. C'è oggi la necessità di superare le logiche di gestione finora messe in atto, a favore di un approccio capace di leggere e interpretare il presente, con uno sguardo all'orizzonte temporale di medio-lungo periodo, in linea sia con gli indirizzi regionali sul turismo, che con la programmazione europea in tema di cultura e creatività".

Il bando è strutturato su due assi portanti: il primo riguarda la produzione culturale, la fruizione e l'audience engagement, il secondo è inerente alla destination management e al marketing territoriale. L'affidamento in gestione durerà sei anni, la scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata all'11 gennaio 2021. (ANSA).