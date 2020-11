Test rapidi per personale trasporti scolastici S.M.Tiberina

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina si è dotato di test rapidi sierologici da eseguire su base volontaria ai dipendenti comunali, per uno screening periodico in modo da garantire maggiore sicurezza per i lavoratori e, conseguentemente, maggiore certezza nella continuità dei servizi erogati.

L'iniziativa - ricorda la Provincia - si aggiunge a quelle dei test sierologici gratuiti per studenti e familiari nella farmacia in località Gioiello, per cui occorre comunque la prescrizione del proprio medico di base, e alla consegna di mascherine gratuite monouso offerte dal Comune tramite la Croce Bianca.

"Unendo gli sforzi si può tenere maggiormente sotto controllo la situazione", afferma il sindaco Letizia Michelini. (ANSA).