Danneggiano un portone, 8 minorenni denunciati

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Otto minorenni sono stati denunciati per avere danneggiato un portone nei giardini pubblici a Bastia Umbra.

In pieno pomeriggio - riferisce la questura - il gruppo di giovanissimi ha preso a calci, sassate e bastonate la porta di uno stabile di proprietà privata, a Bastiola.

A denunciare l'episodio di vandalismo è stata una segnalazione da parte di alcuni cittadini al comando della polizia municipale di Bastia Umbra che immediatamente si è attivato.

In collaborazione con gli uomini del commissariato di Assisi sono state acquisite e analizzate le immagini del sistema di videosorveglianza urbana attraverso le quali è stato possibile individuare i presunti responsabili.

Gli otto ragazzi sono stati successivamente identificati e sono denunciati - alla procura dei minorenni - il giorno successivo, quando i poliziotti, durante un controllo, li hanno trovati nello stesso luogo del danneggiamento. (ANSA).