Covid,5 in più in terapia intensiva e 11 vittime in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Aumentano i posti occupati dai malati di Covid in terapia intensiva in Umbria e sono altre 11 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 18 novembre.

Sono 501 i nuovi casi accertati, su 4.700 tamponi analizzati, con un indice di positività che risale al 10,65% rispetto a ieri (6,26), ma è ancora lontano dal 37,4% di due giorni fa.

I guariti sono 460 (8.446 dall'inizio della pandemia). Altre 11, come detto, le vittime, dopo le 13 di ieri (286 in totale).

Le persone attualmente ricoverate sono 444 in tutto (sei in più di ieri), di cui 75 in terapia intensiva (cinque in più). Gli attualmente positivi sono quindi 11.279 e 20.011 i casi totali dall'inzio della pandemia.

I tamponi fino ad oggi complessivamente eseguiti sono 371.777. (ANSA).