Covid, nuova tecnologia all'ospedale di Terni

(ANSA) - PERUGIA, 18 NOV - Raddoppia, grazie all'acquisizione di due nuovi strumenti, il numero di test molecolari per la ricerca del Covid-19 processati dal laboratorio dipartimentale di Biologia molecolare dell'ospedale Santa Maria di Terni. Uno - spiega una nota dell'azienda - servirà per i test rapidi con risposta in un'ora, utile prevalentemente per parti e interventi urgenti, l'altro per i test standard con risposta entro tre ore.

Quest'ultimo da solo potrà consentire di processare circa 800 test al giorno. Entro i prossimi 15 giorni, inoltre, sarà installato anche un nuovo strumento per l'esecuzione del test antigenico, in grado di processare più di 100 test l'ora e utilizzato, come da indicazioni regionali, anche per la sorveglianza settimanale dei quasi 1.700 dipendenti dell'azienda ospedaliera e degli oltre 200 lavoratori di cooperative e ditte esterne. "Attualmente processiamo circa 400 tamponi al giorno - precisa il dottor Augusto Scaccetti, direttore del dipartimento di Diagnostica di laboratorio e immunotrasfusionale - ma con i nuovi strumenti saremo in grado di arrivare a 900-1.000 test molecolari giornalieri, dando un contributo fondamentale anche a tutto il territorio. E a tal fine sono già state avviate le procedure per reclutare altro personale". Il laboratorio analisi invece, spiega il direttore Alessandro Mariottini, "esegue mediamente 100 test sierologici al giorno su tutti i dipendenti e i lavoratori delle ditte esterne, sui pazienti ricoverati e su quelli esterni". (ANSA).