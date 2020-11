Squarta, in Umbria dialogo maggioranza-opposizione

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - "Siamo la prima Regione che riesce a far dialogare maggioranza e opposizione": il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria Marco Squarta, Fratelli d'Italia, commenta così l'incontro tra i partiti della minoranza di centro-sinistra e M5s con la presidente della Giunta Donatella Tesei. "Unica governatrice in Italia che ha aperto un tavolo di ascolto con le opposizioni" sottolinea il presidente di FdI su Facebook.

"Oggi non servono le polemiche - afferma ancora Squarta -, è il momento della serietà, i cittadini mai come in questo momento hanno bisogno di risposte".

"Oggi buonissimi segnali" dice ancora il presidente dell'Assemblea legislativa. "Drastico calo dei positivi, con appena 351 nuovi contagiati - prosegue - a fronte di 5.600 tamponi, calo dei ricoveri e calo dei pazienti in terapia intensiva. E proprio in questa giornata - conclude Squarta - la minoranza consiliare ha presentato le proprie proposte alla presidente Tesei". (ANSA).