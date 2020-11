Prosegue miglioramento condizioni card. Bassetti

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Prosegue il "miglioramento delle condizioni generali" del cardinale Gualtiero Bassetti, ricoverato in Medicina d'urgenza Covid 1 dell'ospedale di Perugia.

Secondo il bollettino della Direzione sanitaria, il presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro è "vigile e in grado di comunicare con i propri cari e stretti collaboratori".

Continua il piano terapeutico comprensivo di ossigenoterapia.

Per il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve mons.

Marco Salvi, il cardinale Bassetti "potrà presto lasciare l'ospedale di Perugia". "E una volta dimesso - annuncia il presule -, trascorrerà un periodo di convalescenza e riabilitazione presso il policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma". (ANSA).