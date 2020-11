Incidente in galleria fra Marche e Umbria, ferita una 40enne

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 17 NOV - Incidente stradale al confine fra Marche e Umbria questa mattina lungo la SS76.

All'interno della galleria Fossato di Vico si sono toccate, probabilmente in fase di sorpasso, un'autovettura e un mezzo pesante. Ad avere la peggio la conducente dell'auto, una 40enne residente nelle Marche che è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Engles Profili di Fabriano. Le sue condizioni, al momento, non destano particolari preoccupazioni.

L'impatto fra i due mezzi ha portato alla foratura di un pneumatico dell'automobile che ha poi urtato la parete della galleria fermandosi a distanza di molti metri dal primo contatto. Sul posto i carabinieri per i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Per permettere la rimozione dell'automobile è stato chiuso per circa un'ora il tratto interessato. Ci sono stati disagi e rallentamenti, che si sono smaltiti intorno alle 10:30 di questa mattina. (ANSA).