Giornata bimbi prematuri, video sanitari per genitori a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - Un video per rafforzare la vicinanza degli operatori sanitari ai familiari dei bambini prematuri, che possono collegarsi con la struttura Utin (Unità di terapia intensiva neonatale) solo con mezzi tecnologici per il contenimento del Covid-19. A realizzarlo, gli stessi sanitari della struttura del S.Maria della Misericordia in occasione della Giornata mondiale della prematurità, un giorno dedicato a richiamare l'attenzione sulla attività di un reparto che ogni anno accoglie oltre 150 bambini, molti dei quali con patologie che richiedono lunghe degenze.

"La nostra struttura si allinea su un dato nazionale : il 7% dei nati - sottolinea la responsabile, la dottoressa Stefania Troiani - è prematuro. Le problematiche di questi bambini sono molteplici, riguardano patologie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche e infettivologiche ma fortunatamente non si ammalano di Covid. Le apparecchiature avanzate di cui siamo dotati (termoculle, e monitoraggi avazati) sono una garanzia per offrire il migliore servizio assistenziale ed a questa si aggiunge la sensibilità di tutto il personale che da anni ha puntato con decisione sulla umanizzazione delle cure".

Nella serata di martedì 17 una vicinanza virtuale ai piccoli pazienti e alle loro famiglie verrà espressa da tutta la città quando la Fontana Maggiore sarà illuminata di viola. accogliendo la richiesta dei sanitari avanzata all'amministrazione comunale.

Anche le associazioni " La carica dei prematuri " e "Cuori di maglia " che supportano la struttura ospedaliera hanno pensato di esprimere sentimenti di solidarietà realizzando artigianalmente targhe di legno a ricordo della giornata, che saranno donate alle famiglie. (ANSA).