Digitale: torna Next Non Profit dedicato al Terzo settore

(ANSA) - PERUGIA, 17 NOV - La trasformazione digitale è ormai un fenomeno inarrestabile in tutti gli ambiti ed anche il Terzo Settore deve essere pronto ad affrontare la diffusione delle nuove tecnologie sviluppando modelli di gestione improntati all'innovazione e alla creatività, tenendo conto dei nuovi scenari aperti dall'emergenza sanitaria.

Con questo obiettivo e sulla base della proficua esperienza iniziata lo scorso anno torna Next Non Profit, la due giorni sulla trasformazione digitale organizzata dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia in collaborazione con la piattaforma internazionale TechSoup e rivolta agli operatori del Terzo settore del territorio di competenza della Fondazione.

Il percorso, che si terrà online il 18 e 19 novembre, è stato sviluppato per offrire l'opportunità agli operatori del Non Profit di avere uno spazio di dialogo, dibattito e scambio di esperienze sul digitale e sulle sfide che esso porta.

Next Non Profit prevede sessioni formative tenute da relatori esperti provenienti dal mondo Profit e Non Profit. I vari temi verranno affrontati anche attraverso il racconto delle esperienze positive di alcune realtà che hanno ripensato la propria visione strategica e il proprio modello organizzativo ed operativo sfruttando le potenzialità dell'innovazione digitale.

"Per il Non Profit - afferma in una nota Daniela Monni, rappresentante del comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia che interverrà all'evento - la digitalizzazione rappresenta una grande opportunità, ma anche una responsabilità perché impatta sensibilmente sulle modalità operative degli enti, sui servizi che offrono e sui beneficiari.

Attraverso il confronto con gli operatori del Terzo settore e grazie al contributo di TechSoup abbiamo riscontrato come molti enti percepiscano l'esigenza di puntare sulla digitalizzazione per rinnovare le proprie attività ma, al contempo, riscontrino difficoltà nello sviluppo di strategie adeguate". (ANSA).