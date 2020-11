Per Umbria jazz viaggio "unofficial" sul web

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - Un viaggio "unofficial" per Umbria jazz che si avvicina a festeggiare, nel 2023, cinquant'anni di vita. In questo periodo che impedisce di offrire al pubblico eventi dal vivo e in presenza, ripercorrerà su i suoi canali social alcuni momenti di questa avventura attraverso immagini e filmati rari, amatoriali, non "ufficiali", che raccontano la rassegna nei suoi aspetti meno istituzionali. "Un modo insomma per scoprire, magari, qualcosa di interessante che non filtra attraverso, ad esempio, le immagini delle teche Rai e professionali dei tanti media che hanno seguito negli anni la manifestazione" sottolineano gli organizzatori.

"In poche parole - sottolinea ancora Uj - il festival visto con gli occhi del pubblico, degli addetti ai lavori, degli amatori che negli anni hanno affollato le piazze, le vie, i luoghi di questa straordinaria kermesse che ha avuto anche molti e importanti risvolti sociali e culturali". In questa ottica Umbria jazz invita il pubblico a condividere video e filmati personali che raccontano il festival perugino, così da mettere insieme "una galleria di episodi da festival off, riscoprendo quella che è poi l'anima vera ed è proprio quella che l'ha fatta vivere mezzo secolo".

Primo appuntamento giovedì 19 novembre con le immagini che fanno parte degli archivi dell'appassionato e collezionista perugino Michele Patucca. (ANSA).