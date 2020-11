Comune Marsciano acquista saturimetri per popolazione

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 16 NOV - Il Comune di Marsciano ha acquistato, con fondi del proprio bilancio, 40 saturimetri he in modo "semplice e veloce" misurano il livello di ossigeno presente nel sangue e rappresentano, quindi, degli strumenti considerati "molto utili" per il monitoraggio che le persone positive al coronavirus possono fare, direttamente in casa.

"Stiamo intervenendo - spiega il sindaco Francesca Mele - per affiancare e sostenere il lavoro di medici e Usl nel dare assistenza alle persone positive al Covid e quindi in isolamento presso il proprio domicilio. Saranno direttamente i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta a indicare al Comune quali sono i soggetti a cui far avere questo strumento per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, presumibilmente le persone che sono più a rischio, per l'età o per la presenza di altre patologie, di sviluppare una forma più grave di Covid-19.

Alla richiesta del medico l'ente risponderà tempestivamente, attraverso il Centro operativo di Protezione civile, per portare il saturimetro al domicilio dei destinatari".

A questa iniziativa, operativa fin da subito, il Comune ha annunciato di averne affiancata un'altra, già dai giorni scorsi, mettendo a disposizione un dipendente comunale per fare interviste telefoniche ai soggetti positivi e alle loro famiglie.

"Come dimostrano queste azioni messe in campo - sottotlinea Mele il sindaco - il Comune di Marsciano è in prima linea nel contrasto alla diffusione dei contagi e nella tutela della salute pubblica. I dati che continuano ad arrivare non sono purtroppo ancora confortanti ed è quanto mai indispensabile ricordare come il superamento di questa fase critica sia legato ai corretti comportamenti che ciascuno di noi deve attuare, in ogni momento, con scrupolo e responsabilità". (ANSA).