Polizia trova 3 kg di cocaina fra gli olivi vicino a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Tre chilogrammi di cocaina sono stati trovati dalla polizia nascosti fra gli olivi in una zona di campagna nei pressi di Spoleto: gli agenti del locale commissariato avevano avviato accertamenti dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini di movimenti non abituali di persone nella zona, in località Petrognano.

I poliziotti hanno cominciato a perlustrare l'area, delimitando poi le ricerche in un fondo dove, fra gli olivi, hanno potuto reperire tre panetti di sostanza stupefacente che dopo l'accertamento scientifico è risultata essere cocaina. La droga è stata posta sotto sequestro, d'intesa con l'Autorità giudiziaria. (ANSA).