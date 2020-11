657 nuovi contagi al Covid su 4.329 tamponi e 11 decessi

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Sono 657 i nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.329 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 15%. Sono otto i nuovi ricoveri, 437 in tutto, 71 dei quali (tre i più di ieri) in terapia intensiva.

Secondo i dati della Regione, gli attualmente positivi passano da 10.395 a 11.100.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 327 guariti (7.523 in tutto dall'inizio della pandemia) e 11 decessi (253 in tutto).

I casi totali registrati fino ad oggi in Umbria sono 18.876.

I tamponi complessivamente eseguiti, 360.719 . (ANSA).