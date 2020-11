Sindaco e vicario diocesi Castello su tomba S. Florido

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 13 NOV - Nel giorno di San Florido, il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta e il vicario della diocesi, don Giovanni Cappelli, hanno visitato la tomba del patrono nel Duomo inferiore.

"Davanti ad un simbolo della nostra comunità, che parla a tutti i tifernati, ci siamo ritrovati, in un momento difficile per tutti e, come durante il lock down davanti all'immagine della Madonna delle Grazie, nella criticità generale dobbiamo rimanere uniti e stringerci in un abbraccio collettivo, combattendo questo virus insidioso attraverso il rispetto delle regole a tutela del contagio" ha detto Bacchetta. Che ha poi sottolineato "la collaborazione che con la diocesi il Comune ha sempre avuto sul fronte della prevenzione e della lotta a questa seconda terribile ondata della pandemia". (ANSA).