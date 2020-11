Ricerca, asta benefica dell'associazione Gene Piga Italia

(ANSA) - OTRICOLI (TERNI), 13 NOV - Anche l'attrice Ilaria Spada, con un video pubblicato sui social, è scesa in campo per sostenere l'associazione Gene Piga Italia, nata ad Otricoli dall'iniziativa di tre mamme per promuovere, in collaborazione con Fondazione Telethon, il primo progetto di ricerca nella cura di questa malattia genetica rara. "Vi chiedo di contribuire alla realizzazione di questo sogno, di poter trovare una cura per tutti i bambini affetti da questa malattia" dice nel filmato la Spada, madrina dell'organizzazione di volontariato. Per finanziare il primo 'Seed Grant' a favore della ricerca scientifica sulla patologia, causata dalla mutazione del Gene Piga, l'associazione promuove un'asta benefica di 46 opere di vario genere arrivate da ogni parte d'Italia. Professionisti del pennello e amatori, pluripremiati e alle prime armi e tanti bambini e ragazzi che si sono messi in gioco per sostenere la ricerca sulla malattia contro cui combattono alcuni loro coetanei. L'asta di beneficenza online 'DonarSI a colori' partirà martedì e si concluderà l'8 dicembre. Le offerte libere potranno essere effettuate sulla pagina facebook Gene Piga AGePI OdV. "Vi preghiamo di partecipare in tanti per rendere questo Natale speciale per voi e per chi riceverà una di queste opere, davvero piene di amore e speranza per il futuro di molti bambini" dicono Caterina, Tiziana e Chiara, le tre 'mamme coraggio' che si battono perché su questa malattia venga avviata una ricerca seria, non condizionata dall'esiguo numero dei bimbi malati. (ANSA).