Per Regione curva contagi Umbria rallenta

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - L'indice Rt dell'Umbria "non sta peggiorando, anzi": lo ha sottolineato il direttore regionale della Sanità Claudio Dario facendo il punto sull'emergenza Covid. Anche per gli epidemiologi "la curva comincia a rallentare la crescita".

Dario ha spiegato che comincia a "flettere" anche la curva dei ricoveri ordinari e seppure in maniera meno marcata anche quella delle intensive. (ANSA).