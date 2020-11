In farmacie Umbria già 3.650 test rapidi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - Sono già 3.650 i test per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2 tramite test sierologici rapidi gratuiti eseguiti nelle farmacie umbre aderenti (oltre un centinaio) nell'ambito dei primi otto giorni dello screening di Regione e Federfarma.

Campagna dedicata agli studenti (0-19 anni) e familiari (genitori, fratelli-sorelle, ulteriori familiari conviventi nonché assistiti che frequentano corsi universitari). I referti, oltre al cittadino vengono inviati al medico curante ed ai servizi di sanità pubblica. Di questi 3.650 - è detto in un comunicato di Federfarma -, 113 test hanno segnalato indici di positività.

"Uno screening molto importante in questo difficile momento, per cercare di andare incontro ai cittadini e contribuire alla gestione della pandemia da parte di tutto il sistema sanitario regionale", hanno sottolineato i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Perugia Silvia Pagliacci e Terni Maurizio Bettelli. "I test in farmacia eseguiti con una procedura molto veloce - aggiungono -, si svolgono nella totale sicurezza per cittadini e farmacisti, e che questi ultimi hanno aderito al progetto su base volontaria e sono stati debitamente formati prima del via dello screening tramite un'accurata procedura".

(ANSA).