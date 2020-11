Calano attualmente positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - Scendono gli attualmente positivi al Covid in Umbria dopo settimane di crescita costante: secondo i dati aggiornati della Regione sono passati da 10.789 di ieri a 10.395 di oggi, 394 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti 604 nuovi casi, 17.640 totali, altri otto morti, 226, e 990 guariti, un numero record, 7.011 totali. I tamponi analizzati sono stati 5.014, 351.691, con un tasso di positività del 12 per cento rispetto al 13,4 di ieri.

I ricoverati negli ospedali sono 427 (due in quello da campo dell'Esercito a Perugia) contro i 423 di ieri, 68 in terapia intensiva, uno in meno di 24 ore fa. (ANSA).