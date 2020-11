ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria curva comincia a rallentare

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - La curva del contagio Covid in Umbria "comincia a rallentare la crescita". A dirlo sono gli esperti del nucleo epidemiologico regionale nel corso del consueto punto stampa settimanale dedicato all'evoluzione della pandemia. In occasione del quale il direttore regionale della Sanità Claudio Dario ha sottolineato che l'indice Rt "non sta peggiorando, anzi". A suo avviso comincia a "flettere" anche la curva dei ricoveri ordinari e seppure in maniera meno marcata anche quella delle intensive.

Un quadro che sembrano confermare i dati giornalieri dei contagi. Scendono infatti gli attualmente positivi al Covid in Umbria dopo settimane di crescita costante. Secondo i dati aggiornati della Regione sono passati da 10.789 di ieri a 10.395 di oggi, 394 in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti 604 nuovi casi, 17.640 totali, altri otto morti, 226, e 990 guariti, un numero record, 7.011 totali. I tamponi analizzati sono stati 5.014, 351.691, con un tasso di positività del 12 per cento rispetto al 13,4 di ieri. I ricoverati negli ospedali sono 427 (due in quello da campo dell'Esercito a Perugia) contro i 423 di ieri, 68 in terapia intensiva, uno in meno di 24 ore fa.

Intanto è "in lieve miglioramento" il quadro clinico del cardinale Gualtiero Bassetti, positivo al Covid e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia, secondo quanto riferisce la Direzione sanitaria.

A Terni sono invece iniziate le operazioni di montaggio dell'ospedale da campo allestito dalla Croce rossa per far fronte all'emergenza Covid-19, nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. Venti i posti letto che verranno garantiti all'interno della struttura, con ambienti a pressione negativa. (ANSA).