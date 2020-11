Al via le operazioni di montaggio dell'ospedale da campo a Terni

(ANSA) - TERNI, 13 NOV - Sono iniziate le operazioni di montaggio dell'ospedale da campo allestito dalla Croce Rossa Italiana, per far fronte all'emergenza Covid-19, nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni. Venti i posti letto che verranno garantiti all'interno della struttura, con ambienti a pressione negativa, numero che potrà crescere fino ad un massimo di 24 in caso di necessità. L'ospedale è giunto dal Nucleo pronto intervento della Cri di Legnano (Milano). Al montaggio lavorano 12 tecnici, provenienti anche da Avezzano (L'Aquila), supportati da una novantina di volontari umbri. "La struttura sarà conclusa domenica mattina, al massimo lunedì, per poi essere operativa non appena Regione e Protezione civile regionale ne valuteranno l'esigenza" spiega Paolo Scura, presidente del comitato regionale della Croce Rossa. "Non avremmo mai voluto montare un ospedale simile per una motivazione come la pandemia - prosegue -, ma ci riempie d'orgoglio aver risposto all'appello della Protezione civile nazionale. Ci rendiamo utili con il cuore". (ANSA).