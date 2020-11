Verso quota 100 mln pagamenti entro dicembre per il Psr

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - "Puntiamo a raggiungere per l'anno 2020, entro dicembre, il pagamento di 100 milioni di euro alle nostre imprese agricole e agroindustriali. L'impegno assunto dall'amministrazione per accelerare i pagamenti delle misure del Programma di sviluppo rurale ha dato i risultati attesi, decisamente considerevoli, a supporto delle nostre aziende alle prese con la crisi pandemica in atto". È quanto afferma l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni.

"Proprio in questi giorni - rende noto l'assessore - sono in arrivo altri 5 milioni di euro, tramite l'organismo pagatore Agea, che si aggiungono agli 82 milioni di euro di pagamenti fin qui effettuati da gennaio, destinati alle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ovvero, alle realtà beneficiarie dei bandi per le misure a investimento. Tenendo conto delle domande ancora da istruire e liquidare, è vicino pertanto il traguardo dei 100 milioni"."Un obiettivo reso ancora più significativo - rileva l'assessore - dalla misura straordinaria 'Covid' del Programma di sviluppo rurale finalizzata ad arginare la crisi economica subita dal settore agrituristico, in particolare nel periodo di lockdown, con aiuti per complessivi 7 milioni". (ANSA).