Tesei visita ospedale da campo dell'Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Visita all'ospedale da campo militare, allestito accanto al Santa Maria della Misericordia di Perugia, della presidente della Regione, Donatella Tesei e dell'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, chiamato in Umbria per supportare la gestione dell'emergenza pandemica.

Accompagnati dal brigadiere generale Roberto Nardone, Tesei e Bertolaso hanno potuto constatare da vicino la struttura che ospita 34 posti letto di degenza ordinaria più altri tre di terapia sub intensiva, tutti dedicati al Covid.

Come ha spiegato il commissario dell'Azienda ospedaliera perugina, Marcello Giannico, nella struttura militare troveranno posto i pazienti che avranno necessità di terapie a "bassa intensità di cura", mentre i casi più gravi resteranno all'interno del nosocomio. (ANSA).