Sull'A1 con 11 chili di marijuana nella Panda

(ANSA) - TERNI, 12 NOV - Avrebbero fruttato in totale, una volta immessi sul mercato, circa 100 mila euro, gli 11 chili di marijuana scoperti dalla polizia stradale di Orvieto all'interno di una Fiat Panda lungo l'A1, tra Orvieto e Fabro. Arrestate le due persone a bordo del mezzo, un uomo di origini albanesi di 24 anni ed una ragazza italiana di 22 anni, entrambi già inquisiti in passato, accusati di detenzione e trasporto a fini di spaccio dell'ingente quantità di sostanza stupefacente. I due - riferisce la polstrada, guidata dal comandante Stefano Spagnoli - sono stati bloccati dopo che, alla vista della pattuglia, hanno rallentato l'andatura di marcia della vettura sulla quale viaggiavano. In totale sono state sequestrate 10 buste sigillate con circa un chilo di droga ciascuna. Dagli accertamenti svolti sugli arrestati è emerso inoltre che l'uomo era presente sul territorio clandestinamente. (ANSA).