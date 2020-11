Francesco Corea nuovo coordinatore umbro di Aneu

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - È Francesco Corea, neurologo presso l'ospedale di Foligno, il nuovo coordinatore umbro di Aneu-Associazione neurologia emergenza urgenza. Rappresentante dall'Umbria per il direttivo nazionale è invece la dottoressa Silvia Cenciarelli, primario presso la Neurologia dell'Ospedale di Città di Castello-Branca.I due medici evidenziano "la grave sofferenza del sistema e delle risorse dedicate alle malattie neurologioche in area di urgenza e parliamo di ictus, epilessia e altre malattie infiammatorie". "L'emergenza Covid - spiega Corea - toglie risorse umane dai vari reparti e quindi anche dai nostri e in attesa di una implementazione della pianta organica non resta che potenziare la telemedicina che, in questo momento, è anche la migliore soluzione tecnica anti contagio". "Il momento è estremamente difficile e lo è ancor di più per quei pazienti che oltre ad essere colpiti dal virus, sono già da tempo alle prese con ictus o altre patologie - aggiunge Corea - È per questo che oggi più che mai è importate ricorrere ai consulti a distanza". Infine, viene ricordato che in dicembre Aneu promuove il tradizionale giorno di monitoraggio "Neu day" in tutti i pronto soccorso della nazione per stimare il volume di emergenze neurologiche, la tipologia delle chiamate e le criticità in essere. (ANSA).