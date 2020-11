Chiuse le scale del duomo e di palazzo dei Priori a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Il sindaco di Perugia ha emanato un'ordinanza sindacale che dispone la chiusura al pubblico, per l'intero arco della giornata, fino al 22 novembre 2020, della scalinata della cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su piazza IV Novembre, che su quella che si affaccia su piazza Danti, lasciando libero accesso alla cattedrale, delle Logge di Braccio e della scalinata di palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla sala dei Notari ed alla sala della Vaccara.

Il provvedimento è stato adottato sulla base delle ultime disposizioni nazionali anti-contagio da Covid 19, in condivisione con il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. (ANSA).