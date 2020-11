ANSA-IL-PUNTO/ COVID: primo paziente ospedale campo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Ospita da oggi il primo paziente Covid l'ospedale da campo allestito dall'Esercito accanto a quello di Perugia e destinato a malati a bassa complessità.

L'uomo, in barella, prima di varcare l'ingresso della struttura ha salutato i giornalisti presenti, facendo un gesto per dire "è tutto ok". E' stato quindi preso in carico dal personale medico militare e ricoverato in uno dei 34 posti letto di degenza ordinaria più altri tre di terapia sub intensiva dei quali dispone la struttura.

"L'ospedale da campo dell'Esercito è un'altra risposta a questa pandemia che corre veloce" ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, al termine di una visita alla struttura. "Con questa e con quella che sarà montata a Terni - ha aggiunto - si riuscirà ad attenuare la pressione che c'è sui nostri ospedali".

Strutture sanitarie per le quali si sta registrando un leggero calo di ricoverati, passati nell'ultimo giorno da 427 a 423 secondo i dati della Regione, 69 in terapia intensiva (uno in più di ieri). Balzo avanti invece dei nuovi casi, 783, 17.036, contro i 515 di 24 ore fa, scaturiti da 5.824 tamponi analizzati, 346.677, anche questi in forte aumento. Con una percentuale di positivi al 13,4 mentre ieri era del 10,8. Si mantiene invece piuttosto stabile il numero delle vittime, altre otto, 226 totali, e dei guariti, 325 nell'ultimo giorno, 6.021 totali.

Il sindaco di Perugia ha intanto disposto la chiusura al pubblico, per l'intero arco della giornata, fino al 22 novembre 2020, della scalinata della cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su piazza IV Novembre, che su quella su piazza Danti. Anche a Terni disposto il divieto d'accesso ad alcune aree della città. (ANSA).