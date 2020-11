Altro sacerdote morto per il Covid a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Un'altra vittima del Covid tra i sacerdoti di Perugia. E' infatti scomparso don Leonello Birettoni, da alcuni anni ospite della Residenza protetta per anziani "Fontenuovo" dove è deceduto nella serata dell'11 novembre.

Profondo cordoglio è stato espresso dal Presbiterio diocesano espresso alla famiglia Birettoni e agli operatori della Residenza "Fontenuovo" che - si sottolinea in una nota della diocesi - "si sono presi amorevolmente cura del sacerdote". Don Leonello avrebbe compiuto 80 anni all'inizio del prossimo anno (era nato a Perugia il 26 gennaio 1941), ordinato sacerdote il 27 giugno 1965. E' stato vice parroco, prima a Magione (dal 1965 al 1968) e poi a Santa Maria di Colle di Perugia. Nel febbraio 1971 è stato nominato parroco della costituenda parrocchia di San Ferdinando del capoluogo umbro, erigendo l'attuale chiesa parrocchiale consacrata nel 1983 dall'allora arcivescovo Cesare Pagani, e nel 2013 parroco di Mugnano. Due anni più tardi, nell'agosto 2015, a seguito di una grave malattia, è stato accolto a "Fontenuovo" dove ha continuato a svolgere il suo ministero come cappellano. (ANSA).