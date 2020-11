Sindaco Norcia, impreparati ma non è tempo polemiche

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 11 NOV - "In questa seconda ondata ci siamo fatti trovare impreparati e qualcuno dovrà fare delle riflessioni sul perché non siano stati spesi i soldi del Mef per potenziare le nostre strutture sanitarie": a dirlo, nel giorno in cui l'Umbria è diventata regione arancione nella lotta al Covid, è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. "Oggi però non è il tempo delle polemiche" aggiunge.

"Siamo chiamati - afferma Alemanno - ad una nuova prova per fronteggiare il virus che si insinua facilmente e si può prendere per una banale disattenzione, per questo rivolgo ancora un appello a fare particolare attenzione, osservando innanzitutto le tre semplici regole: indossare le mascherina, lavarsi le mani e mantenere la distanza interpersonale così da limitare i possibili nuovi contagi, con l'auspicio che i numeri inizino a scendere. Rinnovo la vicinanza a tutte le attività economiche e commerciali del nostro territorio, ai bar e ristoranti che si stanno riorganizzando ancora una volta, seppure avessero comunque adeguato i loro locali alle disposizioni di sicurezza. Abbiamo bisogno di essere coesi, dobbiamo compiere un altro importante sacrifico per poter avere un Natale più sereno".

Il Comune di Norcia ricorda, inoltre, di aver attivato il servizio di "spesa a domicilio" rivolto alle persone in isolamento per il Covid. (ANSA).